С ноги в голову: силовики жестко задержали троих кавказцев и попали на видео

В Саратове камера домофона запечатлела жесткое задержание троих мужчин кавказкой внешности, которые пытались сесть в автомобиль. Во время поимки одному из злоумышленников ударили ногой по голове, чтобы он не сопротивлялся. Кадры с места событий публикует «Взгляд-инфо» .

По данным издания, задержание произошло на улице Огородная в Заводском районе Саратова. Кадры поимки злоумышленников быстро распространились по соцсетям и мессенджерам.

На видео можно заметить, как трое мужчин выходят из подъезда и пытаются сесть в отечественную легковушку. В этот момент к ним подбегают силовики, некоторые из которых были в масках. Всю троицу повалили на землю и заковали в наручиники.

«Одному из задержанных, чтобы лишить его воли к сопротивлению, бьют ногой по голове», — говорится в статье.

По данным издания, все трое задержанных находились в розыске. Операцию по поимке злоумышленников провели силовики из другого региона.