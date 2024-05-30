С нижегородских могил массово крадут надгробия

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МВД: в Нижегородской области стали красть надгробия на кладбищах

В Нижнем Новгороде полицейские приняли уже четыре заявления по факту кражи надгробий. Памятники стали массовой похищать с Ново-Сормовского кладбища, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на областной главк МВД.

О массовых кражах надгробий нижегородцы также стали рассказывать в социальных сетях. В полиции подтвердили, что горожане уже приходили к стражам порядка с заявлениями по данным фактам.

Правоохранители возбудили уголовные дела по факту краж надгробий по трем заявлениям горожан. В ситуации продолжают разбираться сотрудники органов внутренних дел.

Ранее стало известно, что житель Нижегородской области ответит перед судом за зверские убийства и изнасилования пенсионерок.