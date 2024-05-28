Россиянин зверски убивал и насиловал пенсионерок в лесах разных регионов

Нижегородец ответит перед судом за убийство и изнасилование двух пожилых женщин

В Нижегородской области перед судом предстанет 42-летний мужчина, который, по версии следствия, убил и изнасиловал двух пожилых женщин. Свои преступления россиянин совершал в лесах двух разных регионов страны, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу нижегородского следственного управления СК.

Правоохранители полагают, что первое убийство мужчина совершил в июне 2024 года в Ивановской области. Находясь в лесополосе около деревни Филино, нижегородец напал на 63-летнюю грибницу. Он изнасиловал и задушил пенсионерку, после чего снял с нее украшения и забрал мобильник жертвы.

«Он частично закопал тело погибшей в землю, прикрыл его ветками и поджег, после чего скрылся с места преступления», — заявили в Следкоме.

Через несколько дней, 22 июня, мужчина вновь убил пожилую женщину, но уже в Нижегородской области. Также, находясь в лесу, обвиняемый атаковал 67-летнюю женщину и надругался над ней. После этого, как заявили следователи, фигурант нанес пенсионерке минимум 22 ножевых удара в шею и туловище.

Подозреваемого вычислили после проведения судебной генетической экспертизы по объектам, изъятым в ходе изучения мест убийства.

Предполагаемый убийца и насильник признал вину, но только частично. Сейчас дело 42-летнего нижегородца передали в суд.