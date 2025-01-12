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С крыша дома в Петербурге на ребенка упала наледь

Доследственная проверка организована после сообщений о падении наледи с крыши на ребенка в Петербурге, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

В результате схода наледи с крыши пострадала несовершеннолетняя. Организована проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Девочка попала в больницу в состоянии средней тяжести.

Как пишет «Фонтанка», инцидент произошел в районе пересечения улицы Оптиков и Торфяной дороги.

Ответственность за уборку придомовой территории лежит на управляющей компании (УК) или товариществе собственников жилья (ТСЖ) в зависимости от выбранной формы управления домом.