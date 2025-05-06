С 650 тыс до 300 тыс руб: как изменился размер средней взятки в Нижнем Новгороде

Размер средней взятки в Нижегородской области достиг отметки в 300 тысяч рублей

В региональном МВД России по Нижегородской области заявили о том, что по итогам первого квартала 2025 года средний размер взятки составляет 297,8 тыс. рублей, сообщает pravda-nn.ru .

Согласно с аналогичным периодом прошлого года, нынешняя отметка меньше в два раза предыдущих показателей. В 2024 году средняя взятка насчитывала около 653,9 тыс. рублей.

С начала года правоохранительным органам региона удалось выявить 84 факта взяточничества. Эта отметка возросла по сравнению с прошлым годом.

Было зафиксировано 137 коррупционных преступлений, что также больше данных прошлого сезона. 113 из них считаются тяжкими или особо тяжкими.