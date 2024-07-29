РЖД вывезет пассажиров столкнувшегося с КАМАЗом поезда в Волгоградской области

Людей, ехавших на поезде № 491 из Казани в Адлер, довезет до места назначения резервный состав, сообщает пресс-служба РЖД в своем Telegram-канале.

Он уже выехал из Волгограда и приедет на станцию Гремячая в Волгоградской области. Резервный состав повезет людей по измененному маршруту, но на станции Куберле вернется на основной.

Людей, которых эвакуировали из столкнувшегося с КАМАЗом поезда, отвезли на машинах на станцию Котельниково. Их уже расположили на вокзале и раздали воду. Когда приедет резервный состав, пассажиров подвезут к месту посадки на автобусах.

В результате столкновения поезда с КАМАЗом 29 июля, с рельс сошли девять вагонов. Семеро из них опрокинулись. По предварительным данным, пострадали более 100 человек, сообщало МЧС России в своем Telegram-канале. В поезде находилось более 800 человек.

Ранее стало известно, что из сошедшего поезда в Волгоградской области госпитализировали 30 человек. Среди пострадавших было 15 детей.