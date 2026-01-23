Рыла тоннель в сугробе: под Красноярском девочку насмерть завалило снегом
Фото - © скриншот/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Трагедия произошла 23 января в поселке Березовка в Красноярском крае. 10-летняя девочка задохнулась в сугробе, сообщает «112».
Школьница играла во дворе на улице Совхозной, она прокладывала тоннель в огромном сугробе. В итоге снежная масса обрушилась и перекрыла выход. Девочка не смогла выбраться и задохнулась.
В Сети опубликовали видео с места происшествия. На нем видно, что сугроб находится прямо у забора жилого дома. На снегу остались следы от тела погибшей девочки.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи работают на месте происшествия.
Ранее в Москве маленький ребенок едва не погиб, когда на него упала ледяная глыба. Лед рухнул с высоты 20-го этажа. Глыба приземлилась прямо на коляску с малышом.
