Рыла тоннель в сугробе: под Красноярском девочку насмерть завалило снегом

Трагедия произошла 23 января в поселке Березовка в Красноярском крае. 10-летняя девочка задохнулась в сугробе, сообщает «112» .

Школьница играла во дворе на улице Совхозной, она прокладывала тоннель в огромном сугробе. В итоге снежная масса обрушилась и перекрыла выход. Девочка не смогла выбраться и задохнулась.

В Сети опубликовали видео с места происшествия. На нем видно, что сугроб находится прямо у забора жилого дома. На снегу остались следы от тела погибшей девочки.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи работают на месте происшествия.

Ранее в Москве маленький ребенок едва не погиб, когда на него упала ледяная глыба. Лед рухнул с высоты 20-го этажа. Глыба приземлилась прямо на коляску с малышом.

