Рыба-гопник напала на россиянина на Мальдивах
Рыба-триггер дважды атаковала российского дайвера на Мальдивах
«Бандитская» рыба-триггер дважды атаковала дайвера из России во время съемок рифа на Мальдивах. Спастись от такого морского хищника очень сложно, сообщает «112».
Турист рассказал, что подвергся первому нападению, когда нырял без камеры. Во второй раз рыба-гопник снова набросилась на дайвера.
Триггер всегда тщательно патрулирует свою территорию. Он обладает острыми зубами и совершенно ничего не боится, просто так уплыть от рыбы не получится.
Ранее акула-людоед напала на 61-летнего серфера Энди Макдональда, когда он занимался вингфойлингом на реке Маргарет-Ривер. В какой-то момент на мужчину напала акула, но он с помощью друга сумел отбиться и не пострадал.
