Рыба-гопник напала на россиянина на Мальдивах

«Бандитская» рыба-триггер дважды атаковала дайвера из России во время съемок рифа на Мальдивах. Спастись от такого морского хищника очень сложно, сообщает «112» .

Турист рассказал, что подвергся первому нападению, когда нырял без камеры. Во второй раз рыба-гопник снова набросилась на дайвера.

Триггер всегда тщательно патрулирует свою территорию. Он обладает острыми зубами и совершенно ничего не боится, просто так уплыть от рыбы не получится.

Ранее акула-людоед напала на 61-летнего серфера Энди Макдональда, когда он занимался вингфойлингом на реке Маргарет-Ривер. В какой-то момент на мужчину напала акула, но он с помощью друга сумел отбиться и не пострадал.

