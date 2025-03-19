Рвота с кровью: житель Нижнего Новгорода едва не умер после безалкогольного мохито

Житель Нижнего Новгорода отравился безалкогольным мохито, которое купил в одном из сетевых магазинов. Пострадавший был госпитализирован, сообщает РЕН ТВ .

Двадцатиоднолетний Елисей приобрел напиток в сетевом магазине. После первых глотков парень почувствовал ожог в горле.

«Я бегом схватился за горло, бегом в магазин. Схватил первую попавшуюся бутылку воды, начал воду заливать», — рассказал пострадавший.

По словам Елисея, он начал задыхаться и попросил кассиров вызвать скорую помощь. Затем у него началась рвота с кровью, продолжавшаяся до приезда медиков.

Предположительно, в напитке содержалось средство для мытья полов, так как жидкость обладала необычным цветом и имела химический привкус. В настоящее время жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, он продолжает лечение в больнице и идет на поправку.

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