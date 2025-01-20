«Русская община» отловила мигранта, сломавшего мужчине позвоночник за замечание

В Екатеринбурге приезжий сломал мужчине позвоночник из-за того, что тот сделал ему замечание за езду на автомобиле не по правилам. Вскоре мигранта нашли представители «Русской общины» и полицейские, гастарбайтер безуспешно пытался от них убежать, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на Telegram-канал движения.

По словам дружинников, приезжий ездил на арендованном автомобиле в центре уральской столицы. Водитель не пропустил мужчину, который переходил пешеходный переход на зеленый сигнал светофора.

Горожанин сделал уроженцу Средней Азии замечание, после чего последний напал на него и по-борцовски бросил на дорогу. Пострадавшего госпитализировали со сломанным позвоночником.

В тот же вечер члены «Русской общины» и силовики отправились на поиски мигранта. В одном из дворов дружинники нашли его машину, после чего обнаружили и самого подозреваемого. Иностранец пытался убежать, однако его догнали и передали правоохранителям.