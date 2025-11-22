Румыния подняла истребители около украинской границы

сегодня в 12:37

Военно-воздушные силы Румынии в ночь на субботу подняли два истребителя F-16 Fighting Falcon с 86-й авиабазы в уезде Кэлэраш, сообщает РИА Новости .

Как рассказали в министерстве нацобороны Румынии, этой ночью через систему оповещения Ro-Alert разослали информацию жителям северной части уезда Тулча из-за выявления БПЛА в районе Измаила (Украина).

Истребители страна использовала для мониторинга воздушной обстановки на границе с Украиной. Там не были зарегистрированы случаи проникновения дронов в Румынию, поэтому самолеты вернулись на базу.

Ранее 3 российских дрона «Герань» поразили танкер со сжиженным природным газом в украинском порту «Измаил». Он прибыл из Румынии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.