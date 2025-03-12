Руководителей ХК «Салават Юлаев» задержали за попытку провоза 2,5 кг черной икры

Двоих руководителей ХК «Салават Юлаев» задержали после игры с «Амуром». В аэропорту Хабаровска у них при себе обнаружили два с половиной килограмма черной икры, сообщает Baza .

Первый замгендиректора ХК «Салават Юлаев» Александр Кислицын и начальник команды Юрий Попов попали в руки к правоохранителям 6 марта. Их задержали в хабаровском аэропорту.

У Кислицина и Попова при себе оказались пять банок с черной икрой. Масса каждой — 500 грамм, суммарно два с половиной килограмма.

На допросе Попов признался, что черная икра принадлежит ему. Мужчина купил ее у незнакомца с рук, документов и чеков не брал.

Кислицина и Попова после допроса отпустили. Однако в отношении последнего составили материал проверки, предположительно, по статье 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». Икру проверят во время экспертизы.