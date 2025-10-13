Рука держалась на сухожилиях: конь напал на женщин под Петербургом

В садоводстве «Орбита» под Санкт-Петербургом две сестры пытались прогнать чужую лошадь со своего участка. Животное напало на них, одна из женщин получила тяжелые травмы — ее рука буквально держалась на сухожилиях, сообщает «Фонтанка» .

Жители садоводства рассказали, что неоднократно писали жалобы на соседа, который не может найти управу своим животным. Принадлежащие ему два коня, собаки и козы свободно гуляют по чужим участкам.

В этот раз такая прогулка закончилась трагедией. Женщины пытались отогнать лошадь. Одну из них конь таскал за руку и швырял по участку. Пострадавшую госпитализировали с множественными травмами. Ее состояние оценивают как тяжелое.

«Практически оторвана рука, держалась на сухожилиях. Врачи проводят операцию, нет гарантий, что руку спасут. Очевидцы пытались спасти женщину, но к коню было не подойти», — рассказали очевидцы.

71-летнего хозяина нашли и заставили увести коня, затем его задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

