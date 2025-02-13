Рухнувший на голову шкаф отправил школьника из Петербурга в реанимацию

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Шкаф рухнул на голову петербургского школьника во время перемены

В Санкт-Петербурге 9-летний мальчик резвился в школе на перемене, но внезапно на него упал шкаф. Мебель «разнесла» голову ребенку, сообщает РЕН ТВ .

Учащегося в тяжелом состоянии госпитализировали. У мальчика переломы кости с двух сторон.

Сейчас школьник находится в реанимации. За его жизнь борются врачи. Они прибегли к переливанию крови.

Полиция установит обстоятельства и причины инцидента.

Ранее глыба льда с кровли дома проломила голову девушке в Петербурге. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.