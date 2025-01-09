Глыба льда с кровли дома проломила голову девушке в Петербурге
Baza: глыба льда рухнула на голову девушке в Санкт-Петербурге
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В Петербурге рухнувшая с крыши дома глыба льда проломила голову девушке. Соответствующее видео опубликовала Baza.
Инцидент произошел на улице Правды.
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как две девушки идут по тротуару вдоль двухэтажного здания. В этот момент на них с кровли падает глыба льда.
Пострадавшую госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у девушки сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, гематомы и ссадины.
Ранее два автомобиля провалились под землю на дороге около роддома в подмосковном Дмитрове.