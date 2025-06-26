Рухнувшее дерево сломало плечо женщине в Кашире

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Из-за падения дерева в округе Кашира пострадала женщина, ее доставили в больницу, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

25 июня порывы ветра достигали скорости 15 м/с. Из-за этого упали 4 дерева: 2 — в Зарайске, по 1 — в Воскресенске и Кашире.

Пострадавшую доставили в травматологическое отделение Каширской ЦРБ, у нее подозревают перелом правого плеча.

Из-за непогоды нарушения энергоснабжения в Подмосковье не произошло, повреждений кровель и фасадов также не зафиксировано.