Рухнувшая с крыши глыба льда убила женщину в Москве

В пятницу в Москве погибла женщина, на которую с крыши одного из зданий упала глыба льда. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что происшествие случилось на Хавской улице. На момент публикации заметки о личности погибшей ничего не сообщается.

На месте происшествия уже работают оперативные службы. Обстоятельства случившегося выясняются.

Это не первый случай, когда в Москве на людей падает с крыши лед. Так, 18 января во 2-м Грайвороновском проезде на детскую коляску с ребенком внутри упала глыба льда. В этом случае жертв удалось избежать, малыш отделался испугом. Однако на эту историю обратила внимание прокуратура и взяла ее под свой контроль.

