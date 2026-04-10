Рухнула на магазин и авто: сильный ветер сорвал обшивку с новостройки в Уфе
Ветер сорвал обшивку с нового многоквартирного жилого дома в Уфе
Сильный ветер сорвал обшивку с нового многоквартирного жилого дома в Уфе. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает Baza.
Инцидент произошел в районе Сипайлово. На опубликованных кадрах видно, как сильный ветер срывает с новостройки обшивку, которая падает на крышу магазина и припаркованные поблизости автомобили.
В центральной части города порывы ветра сложили забор у строительной площадки — он также накрыл оставленные рядом машины.
Ранее часть Дагестана осталась без света из-за мощного ветра и снегопада. Ураган пронесся в Махачкале и Хасавюрте, некоторые улицы были перекрыты.
