Рухнула на магазин и авто: сильный ветер сорвал обшивку с новостройки в Уфе

сегодня в 16:40

Ветер сорвал обшивку с нового многоквартирного жилого дома в Уфе

Сильный ветер сорвал обшивку с нового многоквартирного жилого дома в Уфе. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает Baza .

Инцидент произошел в районе Сипайлово. На опубликованных кадрах видно, как сильный ветер срывает с новостройки обшивку, которая падает на крышу магазина и припаркованные поблизости автомобили.

В центральной части города порывы ветра сложили забор у строительной площадки — он также накрыл оставленные рядом машины.

Ранее часть Дагестана осталась без света из-за мощного ветра и снегопада. Ураган пронесся в Махачкале и Хасавюрте, некоторые улицы были перекрыты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.