сегодня в 23:29

RTVE: при сходе поездов с рельс в Испании погибли два человека

В испанской провинции Кордова два скоростных поезда сошли с рейсов. В результате происшествия погибли два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию RTVE.

«По меньшей мере два человека погибли в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в населенном пункте Адамус в провинции Кордова», — говорится в сообщении.

На месте произошедшего остаются заблокированные пассажиры, там работают экстренные службы.

Отмечается, что движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией на юге Испании приостановлено.

Ранее на перегоне Гонжа — Гудачи Забайкальской железной дороги 35 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

