RT: ВСУ вырыли у Покровска подземный комплекс

ВСУ вырыли под лесопосадкой у Покровска подземный город

ВСУ вырыли под лесопосадкой у города Покровска в ДНР подземный город длинной в километр, сообщает RT .

«Длинная лесопосадка... около километра. И с одной стороны вход, и с другой стороны вход. Сверху простая вот такая зелёнка. И подземный целый город», — сообщил корреспонденту телеканал командир мотострелкового подразделения российской армии.

Военный уточнил, что под землей могут находиться десятки солдат и офицеров ВСУ.

Ранее российские войска освободили город Селидово в Донецкой Народной Республике, он находится в 20 километрах от Покровска.