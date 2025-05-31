сегодня в 10:59

RT: три главврача частных клиник Приморья были замешаны в торговле младенцами

В Приморском крае медиков поймали на торговле новорожденными детьми. Среди обвиняемых есть три главврача местных частных клиник, сообщает RT .

В список подозреваемых также попали шесть репродуктологов, учредитель и гендиректор агентства по сопровождению программ по репродукции.

По данным следствия, фигуранты незаконно оформляли медицинские документы, в которых содержались ложные сведения о бесплодии фиктивных родителей, которые на самом деле были покупателями малышей. Используя эту схему, сотрудники продавали новорожденных детей за границу.

Всего жертвами их схемы стали 13 малышей. За свою преступную деятельность медработники получили более 53 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 15 лет.