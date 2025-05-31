В Приморье раскрыта схема незаконного вывоза новорожденных за границу

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Во Владивостоке врачей частной клиники обвиняют в торговле детьми

Фрунзенский районный суд Владивостока начал рассматривать уголовное дело в отношении восьми медработников частной клиники, подозреваемых в организации преступной схемы по торговле детьми, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

С 2018 по 2020 год обвиняемые подделывали медицинские документы, фальсифицируя диагнозы «бесплодие» для фиктивных родителей и скрывая данные биологических матерей.

Следствие установило, что под прикрытием программы лечения бесплодия сотрудники клиники использовали вспомогательные репродуктивные технологии для выращивания эмбрионов и последующего рождения детей, которых затем продавали за границу.

Жертвами схемы стали как минимум 13 новорожденных, вывезенных за рубеж в беспомощном состоянии. Общий доход преступной группы превысил 53 миллиона рублей.

Ведомство настаивает на тюремном заключении до восьми лет для всех участников дела, подчеркивая особую тяжесть совершенных преступлений.

Ранее сообщалось о вскрытой схеме торговли детьми в соцсетях.