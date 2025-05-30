Дети на заказ: в России действует теневой рынок младенцев:

В российском сегменте интернета стремительно растет число объявлений о нелегальном усыновлении и продаже новорожденных, пишет News.ru .

В закрытых группах «ВКонтакте» зафиксированы десятки предложений о передаче детей без участия органов опеки. Средняя цена ребенка, по данным правозащитников, достигает 200 тысяч рублей.

Один из пользователей из Новосибирска предлагал разместить беременную у себя до родов, другой настаивал на родах в Узбекистане, третий — на Кавказе. При этом потенциальные «усыновители» категорически отказывались рассматривать официальные процедуры, аргументируя это нежеланием «отдавать ребенка в ад детдомов».

По данным организации «Альтернатива», купленные младенцы часто становятся жертвами криминальных схем. Их используют для уличного попрошайничества, сексуальной эксплуатации или создания запрещенного контента. Наиболее страшная судьба ждет детей, переправляемых за границу — их могут разобрать на органы. Правозащитники отмечают, что под видом «помощи» матерям в трудной ситуации скрывается банальная жажда наживы.

Юристы указывают на пробелы в законодательстве. Это отсутствие обязательной регистрации новорожденных в строгие сроки, возможность домашних родов без последующего документального оформления, недостаточный контроль за группами в соцсетях.

Депутаты и правозащитники требуют ужесточить контроль за виртуальными площадками, где ведется торговля детьми, и ввести обязательную генетическую экспертизу для подтверждения родства при регистрации младенцев.