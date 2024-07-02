RT: сотрудник ФБК* помогал скрывать коррупционные схемы родственника-взяточника

Сотрудник «международного ФБК»* (Anti-Corruption Foundation) Кирилл М. ранее оказывал содействие в сокрытии коррупционной деятельности своего родственника, сообщает RT со ссылкой на результаты проведенного расследования.

По данным издания, родственник доверительного управляющего ФБК* был обвинен в коммерческом подкупе, связанном с незаконным переселением граждан из ветхого жилья. Однако, по словам члена экспертного совета Института фондового рынка Михаила Беляева, сотрудники оппозиционного фонда боролись с коррупционерами только на словах.

«А деятельность, которая касается содействия переселению из ветхого жилья, — это та сфера, где можно легко реализовывать предоставление благ за определенную плату. И вы там легко найдете клиентуру, которая пойдет на ваше предложение», — пояснил Беляев.

* Включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ.