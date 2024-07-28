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Рожин: преемник Пригожина Лотос попал в плен в Мали

Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что преемник основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с позывным Лотос попал в плен в Мали, но его уже обменяли.

«В результате засады боевиков на севере страны погибло существенное количество бойцов ЧВК „Вагнер“ и солдат ВС Мали. Боевики напали под покровом песчаной бури, достигнув тактической внезапности», — написал Рожин в своем Telegram-канале.

Также он рассказал, что много правительственных солдат и несколько бойцов «Вагнера» попали в плен. Некоторых военных уже удалось обменять назад.

Ранее стало известно, что вместе с «вагнеровцами» в Мали погиб администратор Telegram-канала Grey Zone с позывным Белый.