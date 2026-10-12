Ростовчанин месяц преследует бывшую, требуя вернуть 50 тыс за сорванное свидание

37-летний безработный житель Ростова уже месяц терроризирует 43-летнюю бывшую возлюбленную. Он требует, чтобы женщина вернула 50 тыс. рублей за сорванное свидание, сообщает Mash .

Пара познакомилась в Барселоне в сентябре 2025 года. Как рассказала женщина, роман быстро перерос в абьюз — дело дошло до рукоприкладства, поэтому она разорвала отношения.

Чтобы вернуть возлюбленную, мужчина купил ей билет в Сочи, а также арендовал домик. После отказа от свидания он стал требовать с женщины потраченные 50 тыс. рублей. Деньги она не вернула. В качестве мести ростовчанин начал переводить ей по 1 рублю, сопровождая данные платежи угрозами убийством.

Женщина заблокировала преследователя и обратилась к адвокату. Также она подала заявление в полицию. После блокировки экс-возлюбленный стал угрожать ее юристу, а родственникам и знакомым рассылал ее интимные фото.

Пострадавшая считает, что дело не в чувствах, просто экс-возлюбленный узнал, что она из обеспеченной семьи: ее отец владеет бизнесом в Подмосковье.

А мужчина называет все произошедшее обычной ссорой, а адвоката бывшей считает разлучником, который давно испытывал к женщине чувства.

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