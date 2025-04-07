Российского блогера задержали полицейские в Танзании за плохой отзыв об отеле

Тревел-блогер Константин Гришин вместе с женой попал в неприятную ситуацию в Танзании. Супруги оставили негативный отзыв о 4-звездочном отеле Canary Hotel & Spa на Занзибаре, после чего мужчину задержали полицейские, сообщает Mash .

О посещении отеля Гришин рассказал в своем блоге и на тематических сайтах. Он написал, что персонал некомпетентен, а отзывы накручены. Посетителей буквально заставляют писать позитивные слова об отеле.

Судя по всему, такая откровенность не понравилась руководству гостиницы, ведь у блогера более 500 тыс. подписчиков. В итоге местные жители вместе с хозяином отеля объявили войну Гришину. Его вызвали из номера, угрожали тюрьмой. Владелец гостиницы вместе с охраной ворвался к постояльцам и выгнал их. При этом деньги за проживание не вернул.

Более того, по словам блогера, у него отобрали паспорт и пообещали, что он «сгниет в тюрьме», если не удалит отзывы. Свои сообщения Гришин уже удалил, но потом появилась новая претензия. Владельцу не понравилось, что его снимали на камеру. Блогер находится на связи с консулом. По последним данным, его все же отпустили из участка.

Ранее 22-летний IT-специалист Алексей из Волгограда был задержан тайской полицией в Паттайе. Он развязал конфликт в местном баре, после чего перестал выходить на связь с родными на несколько дней.