Российского блогера арестовали в Таиланде за съемку боевых действий с Камбоджей

В Паттайе местная полиция арестовала 49-летнего российского блогера Тимура Збарского, который снимал боевые действия на границе с Камбоджей. Все его соцсети на данный момент удалены, а самого мужчину готовят к депортации, сообщает Mash .

Предварительно известно, что Збарский проехал 150 километров вдоль границы Таиланда и Камбоджи и параллельно снимал работу ПВО и минометных обстрелов. Периодически его задерживала местная дружина, но затем отпускала, и блогер возвращался к съемке.

Он показывал в том числе опустевший город, который находится всего в четырех километрах от границы. Ходил вдоль магазинов и показывал разбитые окна, в том числе в опустевших жилых домах. 1 августа он побывал на похоронах одного из погибших тайских солдат.

Позднее блогера задержала местная полиция. В настоящее время его готовят к депортации на родину. Грозит ли ему еще какое-то наказание, не уточняется.

О том, почему начался конфликт между Таиландом и Камбоджей, а также что делать российским туристам в сложившейся ситуации, читайте в материале РИАМО.