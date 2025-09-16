Российского бизнесмена арестовали в Болгарии из-за взрыва его судна в Бейруте

В Болгарии был задержан и взят под стражу 48-летний российский бизнесмен Игорь Гречушкин, который является фигурантом дела о взрыве судна Rhosus с нитратом аммония в порту Бейрута 4 августа 2020 года, сообщает SHOT .

На принадлежавшем россиянину корабле рвануло 2750 тонн аммиачной селитры. В результате погибли минимум 218 человек, более 6 тыс. получили ранения. Кроме того, взрыв нанес многомиллиардный ущерб Бейруту.

Следствие выяснило, что на корабле не соблюдались условия защиты, аммиачная селитра хранилась небезопасно. После взрыва ливанский следственный судья выдал через Интерпол два ордера на арест Гречушкина и капитана судна Бориса Прокошева.

Спустя пять лет правоохранителям удалось задержать владельца корабля. Его схватили в аэропорту Софии после прибытия с Кипра. У мужчины два гражданства — российское и кипрское.

Предпринимателя арестовали, его хотят доставить в Ливан для допроса. Если экстрадиции не произойдет, то ливанские следователи сами приедут в Болгарию.

Ранее жители Владивостока услышали серию взрывов в районе Щитовой. После этого над городом заметили военный вертолет.