Военный вертолет подняли в небо после взрывов во Владивостоке

Во Владивостоке в Приморском крае местные жители услышали серию взрывов в районе Щитовой. После этого над городом заметили военный вертолет, сообщает Amur Mash .

В 03:55 после серии взрывов во Владивостоке военные и сотрудники МВД организовали массовую проверку автомобилей. Она проводилась на въезде в бухту Щитовая.

Причина в том, что неподалеку от зданий администрации и парковок случился ряд взрывов. Они могут быть связаны с применением газового оборудования.

Территорию оцепили. Движение частично закрыли.

Никто из людей не пострадал. Повреждены автомобили.