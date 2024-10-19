Российское посольство на Кубе сделало заявление из-за блэкаута

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Российское посольство на Кубе призвало сограждан к спокойствию

Российское посольство на Кубе призвало сограждан к спокойствию в связи с выходом из строя энергосистемы острова.

На Кубе подача электричества ограничена, наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.

«Просим находящихся здесь российских граждан сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею», — указано в сообщении дипведомства в Telegram-канале.

Дипломаты уточнили, что связываться с генеральным консульством в Гаване нужно только в крайнем случае.

Ранее сообщалось, что на Кубе вышла из строя энергосистема стран из-за аварии на ТЭЦ.