Российский заключенный зашил себе рот нитками в знак протеста

Осужденный, отбывающий наказание в ИК-8 «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе, зашил себе рот нитками в знак протеста против условий содержания, сообщает SHOT .

Инцидент произошел 12 февраля. На этот шаг пошел заключенный Фуат Г. из Кургана, который в 2016 году был осужден на 13 лет по статье 228.1 УК РФ (производство и распространение наркотиков). В результате мужчину экстренно госпитализировали в больницу.

Гасанов неоднократно подавал апелляции, требуя смягчения приговора, но все они были отклонены. Кроме того, осужденный отказывался работать на производстве и пытался саботировать режим.

По факту случившегося в исправительной колонии № 8 проводится проверка.

Ранее «вор в законе № 1» Шакро Молодой выбрал себе преемника в Свердловской области. Теперь авторитет рискует стать фигурантом дела о занятии высшего положения в криминальной иерархии.