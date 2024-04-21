Российский военный корабль отбил ракетную атаку ВСУ в Севастополе

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Развожаев: атаку противокорабельной ракеты отразили на корабле в Севастополе

Российские военнослужащие отразили атаку противокорабельной ракеты украинской армии на одном из кораблей в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате падения осколков украинского снаряда произошел небольшой пожар, который оперативно потушили.

Помимо этого, глава губернатор Севастополя призвал местных жителей доверять только официальной информации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил причастность Киева к атаке на аэродром в Крыму. Взрывы у аэродрома в Джанкое прозвучали утром 17 апреля.