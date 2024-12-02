Российский «Ураган» сорвал подвоз снабжения подразделений ВСУ
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Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» сорвали подвоз снабжения подразделений ВСУ в зоне спецоперации. РСЗО принадлежит группировке войск «Восток», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало соответствующие кадры. На видео запечатлено, как российские бойцы садятся в боевую машину и выдвигаются в путь, на место выполнения боевой задачи.
На огневой позиции военнослужащие наводятся на цель и производят выстрелы. Также было запечатлено попадание по целям.
В результате был сорван подвоз боеприпасов, материальных средств и продовольствия подразделений ВСУ.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины. Также средства ПВО сбили снаряд РСЗО HIMARS и 69 беспилотников.