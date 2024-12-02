Российский «Ураган» сорвал подвоз снабжения подразделений ВСУ

сегодня в 15:27

Ведомство опубликовало соответствующие кадры. На видео запечатлено, как российские бойцы садятся в боевую машину и выдвигаются в путь, на место выполнения боевой задачи.

На огневой позиции военнослужащие наводятся на цель и производят выстрелы. Также было запечатлено попадание по целям.

В результате был сорван подвоз боеприпасов, материальных средств и продовольствия подразделений ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины. Также средства ПВО сбили снаряд РСЗО HIMARS и 69 беспилотников.