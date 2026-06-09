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Российский турист выжил после крушения судна в Индонезии

Турист из России отправился вместе с капитаном на прогулку в районе острова Серая на кораблике с открытой палубой, который внезапно стал тонуть, сообщает SHOT .

Капитан в момент ЧП успел передать сигнал бедствия в экстренные службы страны.

Прибывшие на места происшествия спасатели не нашли людей возле судна. Позже они выяснили, что капитан и турист после крушения вплавь смогли добраться до острова Серая. Мужчины провели в воде примерно 4 часа.

Пострадавших доставили на остров Флорес, где они прошли медосмотр. Состояние мужчин врачи оценили как удовлетворительное.

Причины ЧП устанавливаются. Возможно, судно могло налететь на риф.

Ранее два российских туриста отравились в Индонезии известным местным вином. Один пострадавший скончался.

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