Российский трейдер-коуч с миллионными долгами бесследно исчез в Таиланде

На Пхукете Соловчук получил известность как финансовый консультант, регулярно устраивая бизнес-завтраки, где делился своими знаниями и предлагал услуги по инвестированию. Он убеждал своих клиентов в возможности быстрого увеличения их состояния.

Один из учеников трейдер-коуча передал ему 40 тыс. долларов под 30% годовых. Впоследствии он заплатил еще 5 тыс. за курс по торговле активами. Когда коуч потерял 6 тыс. долларов из денег своего подопечного, у того закрались сомнения в профессионализме «учителя». Клиент потребовал вернуть все вложенные деньги обратно.

По словам пострадавшего, Соловчук предоставил поддельные справки о переводах, выдавая их за доказательства возврата денег. Клиент, не получив обещанные миллионы, обратился в суд. В результате прошлым летом трейдера приговорили к 3 годам заключения в тайской тюрьме и обязали возместить около 3 млн рублей обманутому клиенту.

Михаил провел в заключении всего месяц, после чего был освобожден под залог. Сначала он поддерживал связь с потерпевшими. Однако в начале года россиянин исчез, и с тех пор его не могут найти ни адвокаты, ни родственники, ни обманутые кредиторы.

По версии близких, с коучем могли поквитаться недовольные обучением и финансовыми рекомендациями клиенты. Бывшие ученики Соловчука, в свою очередь, утверждают, что Михаил покинул страну, воспользовавшись популярным маршрутом нелегальной миграции в Мьянму. Поскольку законных оснований для выезда из Таиланда у него не было, а паспорт был изъят судом, это был единственный способ покинуть страну.

