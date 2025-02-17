Российский суд приговорил трех бойцов «Азова»* к длительным срокам

По данным следствия, с 17 по 25 марта 2022 года фигуранты, находясь в Мариуполе, более 40 раз выстрелили из гаубицы Д-30 калибра 122 мм по населенному пункту Старый Крым в ДНР. Они выполняли незаконный приказ украинского командования.

В обстрелянном населенном пункте были мирные жители. Они не пострадали, так как укрылись в безопасном месте. Тем не менее в результате атаки жилые дома и объекты инфраструктуры были повреждены.

Суд признал Будыкова, Токаря и Матюшина виновными в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, покушении на убийство двух или более лиц, а также в умышленном уничтожении чужого имущества.

Фигурантов приговорили к длительным срокам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Ранее московская ФСБ поймала пропагандиста «Азова»* с наколкой Гитлера. Он склонял людей к переходу на сторону ВСУ.

* Организация признана террористической и запрещена в России.