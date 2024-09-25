Российский Су-34 атаковал солдат и бронетехнику ВСУ в Курской области

Истребитель Су-34 атаковал скопление солдат, бронированной и автомобильной техники ВСУ в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На видеозаписи, опубликованной оборонным ведомством, видно, как боевой самолет взлетает с военного аэродрома. Затем экипаж наносит удар по подразделениям противника авиабомбами, находясь на большой высоте.

После выполнения боевого задания истребитель возвращается в зону дислокации.

Ранее помощник российского президента Алексей Дюмин сказал, что ВС РФ в ближайшее время выдавят украинские войска из Курской области. У Генерального штаба есть специальный план по освобождению региона.