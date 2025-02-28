Российский спасатель погиб, пытаясь спасти кошку в детсаду

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Mash Gor: во Владикавказе спасатель погиб при спасении кошки с дерева

Во Владикавказе погиб 38-летний спасатель, который пытался достать кошку с дерева. Опытный сотрудник МЧС сорвался с большой и скончался на месте, сообщает Mash Gor .

Происшествие случилось утром 28 февраля. Спасатель Руслан отправился в детский сад, где на дереве застряла кошка. Мужчина полез за питомицей, но не удержал равновесие и упал с высоты.

В результате падения мужчина погиб. После случившегося детей не подпускали к месту происшествия.

Погибший прослужил в МЧС 13 лет. Он занимался спортом и завоевал награды для своей части в различных соревнованиях.

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