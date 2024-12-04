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Российский штурмовик на велосипеде проехал через минное поле

Штурмовик ВС РФ на велосипеде провел в атаку БМП через минное поле в зоне спецоперации, сообщает SHOT .

Боец знал, как обойти мины на этом участке. Он смог проводить штурмовой отряд к позициям противника по безопасной тропе.

SHOT также выложил видео наблюдения за процессом проезда на минному полю.

«В натуре педали крутит! Давай газу, родной!» — комментировали бойцы.

Ранее российские военные полностью взяли инициативу на сватовско-кременском участке СВО. Есть успехи и на сватово-купянском направлении.