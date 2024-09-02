Российский «Ланцет» уничтожил танк ВСУ в Харьковской области

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Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» нанес удар по украинскому танку и сжег его дотла. Видео опубликовало Минобороны РФ .

Оператор отечественного беспилотника «Ланцет» уничтожил украинский танк рядом с Волчанском в Харьковской области. На кадрах видно, как бронемашина ВСУ горит.

От нее валит черный дым, и она остается неподвижной на протяжении нескольких десятков секунд.

Ранее сообщалось, что ВС РФ сжигают украинскую технику в Курской области с помощью «Ланцетов». Барражирующий боеприпас уничтожает не только танки, но и другую технику противника.