Российский «Ланцет» уничтожил танк ВСУ в Харьковской области
Видео Минобороны РФ: «Ланцет» сжег дотла украинский танк в Харьковской области
Фото - © Министерство обороны Российской Федерации
Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» нанес удар по украинскому танку и сжег его дотла. Видео опубликовало Минобороны РФ.
Оператор отечественного беспилотника «Ланцет» уничтожил украинский танк рядом с Волчанском в Харьковской области. На кадрах видно, как бронемашина ВСУ горит.
От нее валит черный дым, и она остается неподвижной на протяжении нескольких десятков секунд.
Ранее сообщалось, что ВС РФ сжигают украинскую технику в Курской области с помощью «Ланцетов». Барражирующий боеприпас уничтожает не только танки, но и другую технику противника.