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Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» ликвидировал очередную цель в приграничном районе Курской области. В этот раз он уничтожил буксируемую гаубицу ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ночью военнослужащие группировки войск «Север» выявили движение грузового автомобиля противника в приграничном районе Курской области. Это произошло в ходе разведывательных мероприятий.

При этом автомобиль ВСУ буксировал гаубицу. Полученные разведданные бойцы группировки войск «Север» передали в штаб командования.

Было принято решение об огневом воздействии по орудию противника. Гаубица ВСУ была уничтожена в результате прямого попадания «Ланцета».

Ранее российский «Ланцет» уничтожил танк ВСУ в Харьковской области. Он сжег его дотла рядом с Волчанском.