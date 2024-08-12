Российский «Ланцет» уничтожил американскую бронемашину Stryker под Курском

сегодня в 17:18

Российские разведчики из группировки войск «Север» обнаружили и атаковали американскую бронемашину Stryker на курском направлении, видеозапись уничтожения техники опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

На видео заметно, как техника противника едет по курскому приграничью. ВС РФ атаковали ее с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

В результате точного удара Stryker был уничтожен. На кадрах видно, как от него идет белый дым.

Ранее украинские солдаты применили химическое оружие против бригады «Россетей». Это произошло в Беловском районе Курской области.