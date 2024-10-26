Российский Красный крест помогает воссоединиться семьям в Курской области

Российский Красный Крест нашел 1 088 человек, которые пропали без вести в Курской области. Всего он получил около 5,6 тыс. заявок от родственников на поиск, рассказал РИА Новости глава РКК Павел Савчук.

Каждым пропавшим занимается по несколько человек. Работа в этом направлении идет постоянно, без остановки.

Российский Красный Крест использует для поиска, в том числе данные из гуманитарных центров, в которых мог побывать пропавший. Также сверка информации происходит с некоммерческими организациями, ПВР и медицинскими учреждениями. Организация помогает воссоединиться семьям с 2022 года.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила у украинского обмудсмена Дмитрия Лубинца помощи в розыске похищенных солдатами ВСУ в Курской области людей. Россиян насильно увезли в соседнее государство.