Российский хирург мог покончить с собой, став свидетелем изнасилования в Таиланде

41-летний хирург из Красноярска Тимофей Б., который стал свидетелем изнасилования девушки в Таиланде, а затем был найден мертвым, мог покончить с собой. По предварительной информации, он пытался скрыться от преследователей, сообщает Mash .

Мать Тимофея рассказала, что по пятам за мужчиной ходили неизвестные люди. Хирург жаловался, что его преследуют. По информации Mash, у канала есть записи с камер видеонаблюдения, которые доказывают, что он совершил самоубийство.

Тело Тимофея обнаружили в луже крови, без головы и со множественными переломами конечностей. Сначала родственникам сказали, что мужчина упал с кровати, затем все же описали травмы, а потом внезапно причиной смерти назвали суицид.

По словам матери, после прилета Тимофей позвонил ей и рассказал, что стал свидетелем изнасилования девушки. Россиянин шел по улице и увидел, как мужчина затащил прохожую в кусты, где надругался над ней. После этого звонка турист перестал выходить на связь.

