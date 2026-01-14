В Таиланде убили россиянина, который увидел изнасилование девушки на улице

В Таиланде нашли мертвым российского туриста, который стал свидетелем изнасилования девушки на улице. Его забили до смерти за это, сообщает Mash .

41-летний хирург из Красноярска Тимофей Б. прилетел в Паттайю на отдых 6 января. Он поселился в отеле «Девари», который находится в элитном районе Джомтьен. Вскоре его нашли мертвым в номере.

Он умер в день прилета, согласно данным судмедэкспертизы. Мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму, также на трупе были множественные переломы.

По словам матери, после прилета Тимофей позвонил ей и рассказал, что стал свидетелем изнасилования девушки. Россиянин шел по улице и увидел, как мужчина затащил прохожую в кусты, где надругался над ней. После этого звонка турист перестал выходить на связь.

Предварительно, за мужчиной проследили до отеля. После чего к нему вломились в номер и избили до смерти. Страховка транспортировку тела не смогла покрыть. Коллеги и пациенты хирурга сумели собрать средства для репатриации тела.

Ранее россиянин подхватил опасную инфекцию после обряда очищения на Бали. У него начались проблемы с ЖКТ — пища не переваривалась, поджелудочная железа дала сбой, появилась бессонница.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.