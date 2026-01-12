Россиянин подхватил опасную инфекцию после обряда очищения на Бали

Российский турист прошел обряд очищения в священном источнике на Бали и заразился опасной инфекцией. Ему пришлось лечиться год, сообщает Baza .

Супруги из России отправились в балийский водный храм Тирта Эмпул, чтобы пройти там духовный обряд. Им нужно было три раза окунуться в источник и столько же раз прополоскать рот священной водой.

Россиянин прошел все части обряда. Через полгода на его теле появились сильные высыпания. Другие симптомы — крапивница, сильнейший зуд и акне.

Помимо этого, начались проблемы с ЖКТ — пища не переваривалась, поджелудочная железа дала сбой, появилась бессонница. Врачи полгода удивлялись и не могли правильно поставить диагноз.

Тогда мужчина сдал анализ на бластоцистов — микроорганизмов, которые паразитируют в загрязненной водной среде. После этого ему поставили диагноз — бластоцистоз. Ему прописали противопаразитные препараты.

За время лечения мужчина несколько раз оказывался в больнице. Болезнь то наступала, то снова накатывала. Лечение длилось год. Сейчас турист идет на поправку, его здоровью ничто не угрожает.

Ранее россиянка потеряла слух на одно ухо на Бали после удара бутылкой по голове. На нее напала другая туристка.

