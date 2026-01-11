Россиянка потеряла слух на одно ухо на Бали после удара бутылкой по голове

В результате нападения в ресторане на Бали жительница Москвы потеряла слух. Инцидент произошел с россиянкой, на которую напала неизвестная девушка, бросив ей в голову бутылку, сообщает SHOT .

Происшествие случилось в ночь на 11 января в ресторане The Room, расположенном в районе Бадунг. По словам пострадавшей по имени Карина, она какое-то время провела в ресторане, где за соседним столиком находилась компания, состоящая из мужчин и одной женщины, которая громко выясняла отношения со своими друзьями. Между компаниями не было никакого взаимодействия.

Около полуночи, когда Карина и ее подруги собирались покинуть заведение, девушка из соседней компании неожиданно запустила в голову Карины стеклянной бутылкой. От сильного удара женщина потеряла сознание. Персонал ресторана вызвал скорую помощь, а нападавшая и один из ее спутников успели скрыться с места преступления.

Карине были диагностированы рваные раны на лице, в частности, на лбу и губе. Ей потребовалось хирургическое вмешательство для наложения швов. По словам пострадавшей, она испытывает сильные головные боли и временно потеряла слух на правое ухо. По факту произошедшего Карина обратилась с заявлением в местную полицию.

По предварительной информации, предоставленной потерпевшей, нападавшую зовут Гульнара. Вероятно, она переехала на Бали из Алтайского края и проживает на острове. Ее спутник, представившийся Вячеславом, предположительно родом из Украины. На данный момент Гульнара не задержана.

