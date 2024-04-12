Российский дрон-камикадзе уничтожил спрятанный в лесополосе танк ВСУ

Оборонное ведомство опубликовало видеозапись с моментом поражения боевой машины противника. На кадрах видно, как дрон-камикадзе бьет по замаскированому в лесопосадке танку.

Из этой лесополосы экипаж танка вел огонь по российским позициям. Военнослужащие подразделения спецназначения группировки войск «Центр» определили расположение украинской техники, после чего цель была поражена.

Ранее костромские десантники уничтожили ретранслятор для FPV-дронов ВСУ в Часовом Яре.