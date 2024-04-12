Костромские десантники уничтожили ретранслятор для FPV-дронов ВСУ в Часовом Яре

Российские военные поразили украинскую вышку с ретрансляторами для FPV-дронов в Часовом Яре, рассказали в Минобороны РФ .

Удар нанес расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса костромских десантников. Подразделения РЭБ вначале обнаружили низкочастотный ретранслятор на одной из сотовых вышек. Координаты цели были оперативно переданы на пункт управления

«Метким пуском управляемой ракеты из ПТРК десантники-противотанкисты уничтожили ретранслятор ВСУ, который находился на расстоянии около 8 км», — сказано в сообщении.

После успешного поражения цели десантники оперативно ушли с позиции и начали отрабатывать другие задачи.